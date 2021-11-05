Trabzonspor kafilesi, İstanbul'a gitti - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Trabzonspor kafilesi, İstanbul'a gitti

AA / Hakan Burak Altunöz - Haberler | Spor
Trabzonspor kafilesi, İstanbul'a gitti

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında yarın deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak Trabzonspor, İstanbul'a hareket etti.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında yarın deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak Trabzonspor, İstanbul'a hareket etti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde maçın son hazırlıklarını teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanla tamamlayan bordo-mavililer, Türk Hava Yolları'na ait özel uçakla İstanbul'a gitti.

Kafilede, sakatlıkları bulunan Koita, Peres ve Gervinho ile kart cezalısı Edgar Ie yer almadı.

Kafilenin tesislerden çıkışı ve havalimanına girişi sırasında sevgi gösterilerinde bulunan Trabzonsporlu taraftarlar, meşaleler yakarak tezahüratlar yaptı.

Trabzonspor'un 22 kişilik kamp kadrosunda şu isimler yer aldı:

Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler, Arda Akbulut, Serkan Asan, Dorukhan Toköz, Vitor Hugo, Hüseyin Türkmen, Ahmetcan Kaplan, Denswil, Trondsen, İsmail Köybaşı, Berat Özdemir, Siopis, Bakasetas, Hamsik, Abdulkadir Parmak, Yunus Mallı, Abdülkadir Ömür, Yusuf Sarı, Nwakaeme, Cornelius, Djaniny.

AA / Hakan Burak Altunöz - Spor Haberleri
Beşiktaş'ın TFF'ye yaptığı başvuru reddedildi! Trabzonspor maçının günü değişmeyecek

Beşiktaş'ın TFF'ye yaptığı başvuru reddedildi! Trabzonspor maçının günü değişmeyecek

 Spor Toto Süper Lig'de 12. hafta maçlarının hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig'de 12. hafta maçlarının hakemleri açıklandı

 Spor Toto Süper Lig'de 12. hafta maçlarının hakemleri açıklandı. Beşiktaş-Trabzonspor maçını hakem Erkan Özdamar yönetecek.

Spor Toto Süper Lig'de 12. hafta maçlarının hakemleri açıklandı. Beşiktaş-Trabzonspor maçını hakem Erkan Özdamar yönetecek.
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title