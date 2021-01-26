Trabzonspor kafilesi, İstanbul'a gitti
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Trabzonspor kafilesi, İstanbul'a gitti

26.01.2021 16:49 | Son Güncelleme: 26.01.2021 16:52
Trabzonspor kafilesi, İstanbul'a gitti

TFF Süper Kupa maçında yarın Medipol Başakşehir ile karşılaşacak Trabzonspor, İstanbul'a hareket etti.

TFF Süper Kupa maçında yarın Medipol Başakşehir ile karşılaşacak Trabzonspor, İstanbul'a hareket etti.

Bordo-mavili ekip, İstanbul'a gitmeden önce Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda bu maçın hazırlıklarını tamamladı.

Türk Hava Yolları'na ait özel uçakla İstanbul'a hareket eden bordo-mavili ekibin 28 kişilik kamp kadrosunda şu futbolcular yer aldı:

Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler, Arda Akbulut, Kağan, Majid Hosseini, Edgar Le, Hugo, Hüseyin Türkmen, Ahmetcan Kaplan, Atakan Gündüz, Faruk Can Genç, Serkan Asan, Marlon, Kamil Ahmet Çörekçi, Flavio, Hakan Yeşil, Berat Özdemir, Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Süleyman, Safa Kınalı, Kerem, Lewis, Yusuf Sarı, Nwakaeme, Caleb Ekuban, Djaniny, Afobe.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tuğba Yardımcı

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