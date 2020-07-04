Trabzonspor kafilesi, İstanbul'a gitti Trabzonspor, Süper Lig'in 30. haftasında yarın deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacağı maç için İstanbul'a gitti.

Trabzonspor, Süper Lig'in 30. haftasında yarın deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacağı maç için İstanbul'a gitti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde maçın son hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavililer, uçakla İstanbul'a hareket etti.

Tesislerin önünde bir araya gelen taraftarlar, çeşitli pankartlar açarak tezahüratlarla takımlarına destekte bulundu. Bordo-mavili taraftarlar meşaleler yakarak kafileye, havalimanına kadar eşlik etti.

Kaynak: AA