Trabzonspor kafilesi, İstanbul'a gitti

27.10.2019 16:42

Trabzonspor, Süper Lig'in 9. haftasında yarın deplasmanda Medipol Başakşehir ile yapacağı maç için İstanbul'a gitti.

Sabah saatlerinde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavili ekip, daha sonra Trabzon Havalimanı'ndan özel uçakla İstanbul'a hareket etti.

Kafilede, sakatlığı bulunan Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Ogenyi Onazi ve Caleb Ekuban yer almadı.

Bordo-mavili kulüp tarafından sağ uyluk ön adalesinde gerilme problemi yaşaması nedeniyle Medipol Başakşehir maçı kadrosuna dahil edilmeyeceği açıklanan Obi Mikel de takımla İstanbul'a hareket etti.

Trabzonspor'un kamp kadrosunda, Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler, Kağan Moradaoğlu, Majid Hosseini, Hüseyin Türkmen, Ivanildo Fernandes, Gaston Campi, Joao Pereira, Kamil Ahmet Çörekçi, Filip Novak, Abdurrahim Dursun, Jose Sosa, Doğan Erdoğan, Ahmet Canbaz, Anthony Nwakaeme, Donis Avdijaj, Yusuf Sarı, Fıratcan Üzüm, Daniel Sturridge ve Alexander Sörloth yer aldı.

Öte yandan, havalimanına gelen futbolcular, burada kendilerini karşılayan taraftarlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: AA