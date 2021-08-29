Trabzonspor kafilesi Giresun'da
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Trabzonspor kafilesi Giresun'da

Trabzonspor kafilesi Giresun'da
Anadolu Ajansı / Hakan Burak Altunöz - Haberler | Spor

Süper Lig'in 3. haftasında bu akşam deplasmanda GZT Giresunspor ile karşılaşacak Trabzonspor, Giresun'a vardı.

Süper Lig'in 3. haftasında bu akşam deplasmanda GZT Giresunspor ile karşılaşacak Trabzonspor, Giresun'a vardı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde maçın son hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavililer, kara yolu ile Giresun'a hareket etti.

Yolda zaman zaman taraftarların sevgi gösterileriyle karşılaşan futbolcuların bulunduğu A takım otobüsü, Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesindeki Karadeniz Sahil Yolu'nda bir süre durdu.

Milli futbolcu Abdülkadir Ömür'ün buradan bindiği takım otobüsü, daha sonra yolculuğuna devam etti.

Giresun'a ulaşan bordo-mavililer, maç saatini beklemeye başladı.

Bu arada, Trabzonspor'da sakatlıkları nedeniyle Cornelius, Bruno Peres, Gervinho, Trondsen ve Dorukhan Toköz kadroda yer almadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Burak Altunöz

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