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Trabzonspor kafilesi Gaziantep'te

Süper Lig'in 25. haftasında yarın deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü'ne konuk olacak Trabzonspor kafilesi kente geldi.

06.03.2020 18:07 | Son Güncelleme: 06.03.2020 18:08
Trabzonspor kafilesi Gaziantep'te

Süper Lig'in 25. haftasında yarın deplasmanda Kulübü'ne konuk olacak Trabzonspor kafilesi kente geldi.

Özel uçakla Gaziantep Havalimanına gelen bordo-mavililer, taraftarın arasından geçerek geceyi geçirecekleri otele geçti.

Trabzonsporlu oyuncular kendilerine tezahüratta bulunan taraftarı selamladı, imza isteyen taraftarları da geri çevirmediler.

Kaynak: AA


Haber Videosu

: Trabzonspor kafilesi Gaziantep'te
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