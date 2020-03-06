Trabzonspor kafilesi Gaziantep'te
Süper Lig'in 25. haftasında yarın deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü'ne konuk olacak Trabzonspor kafilesi kente geldi.
Süper Lig'in 25. haftasında yarın deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü'ne konuk olacak Trabzonspor kafilesi kente geldi.
Özel uçakla Gaziantep Havalimanına gelen bordo-mavililer, taraftarın arasından geçerek geceyi geçirecekleri otele geçti.
Trabzonsporlu oyuncular kendilerine tezahüratta bulunan taraftarı selamladı, imza isteyen taraftarları da geri çevirmediler.
Kaynak: AA