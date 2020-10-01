Trabzonspor kafilesi, Gaziantep'e gitti
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Trabzonspor kafilesi, Gaziantep'e gitti

01.10.2020 18:31 | Son Güncelleme: 01.10.2020 18:42

Trabzonspor, Süper Lig'de yarın Gaziantep Futbol Kulübü ile yapacağı maç için Gaziantep'e gitti.

Trabzonspor, Süper Lig'de yarın Gaziantep Futbol Kulübü ile yapacağı maç için Gaziantep'e gitti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Eddie Newton yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavililer, Trabzon Havalimanı'ndan özel uçakla Gaziantep'e hareket etti.

Bordo-mavili kafilede Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun yanı sıra futbolcular Erce Kardeşler, Arda Akbulut, Kağan Moradaoğlu, Joao Pereira, Serkan Asan, Atakan Gündüz, Edgar Ie, Hüseyin Türkmen, Gaston Campi, Marlon Xavier, Abdulkadir Parmak, Lewis Baker, Flavio, Ahmet Canbaz, Abdülkadir Ömür, Salih Kavrazlı, Safa Kınalı, Yusuf Sarı, Bilal Başacıkoğlu, Diabate, Caleb Ekuban, Anthony Nwakaeme ve Benik Afobe yer aldı.

Trabzonspor kafilesi, Gaziantep'e gitti
Trabzonspor kafilesi, Gaziantep'e gitti
Trabzonspor kafilesi, Gaziantep'e gitti
Trabzonspor kafilesi, Gaziantep'e gitti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seyit Ahmet Eksik

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