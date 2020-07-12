Trabzonspor kafilesi, Denizli'ye geldi
- Trabzonspor kafilesi, Denizli'ye geldi Trabzonspor, Süper Lig'in 32. haftasında konuk olacağı Denizlispor müsabakası için Denizli'ye geldi.
12.07.2020 20:11 | Son Güncelleme: 12.07.2020 21:13
- Trabzonspor kafilesi, Denizli'ye geldi
DENİZLİ - Trabzonspor, Süper Lig'in 32. haftasında konuk olacağı Denizlispor müsabakası için Denizli'ye geldi.
Trabzonspor, Süper Lig'in 32. haftasında yarın Denizlispor ile karşılaşacak. Bordo-mavililer, bu müsabaka için Çardak Havalimanı'na indi. Pandemi sebebiyle taraftarlar havalimanına alınmadı. 24 kişilik kafilenin takım otobüsüne binmesinin ardından bordo-mavili ekip, kamp yapacakları tesise geçti.
Kaynak: İHA