Trabzonspor kafilesi, Denizli'ye geldi Trabzonspor, Süper Lig'in 32. haftasında konuk olacağı Denizlispor müsabakası için Denizli'ye geldi.

Trabzonspor, Süper Lig'in 32. haftasında konuk olacağı Denizlispor müsabakası için Denizli'ye geldi.

Trabzonspor, Süper Lig'in 32. haftasında yarın Denizlispor ile karşılaşacak. Bordo-mavililer, bu müsabaka için Çardak Havalimanı'na indi. Pandemi sebebiyle taraftarlar havalimanına alınmadı. 24 kişilik kafilenin takım otobüsüne binmesinin ardından bordo-mavili ekip, kamp yapacakları tesise geçti. - DENİZLİ

Kaynak: İHA