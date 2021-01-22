Trabzonspor, Ankara'ya gitti
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Trabzonspor, Ankara'ya gitti

22.01.2021 17:07 | Son Güncelleme: 22.01.2021 17:14

- Trabzonspor, Ankara'ya gitti Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bu müsabaka için Ankara'ya gitti.

- Trabzonspor, Ankara'ya gitti

TRABZON - Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bu müsabaka için Ankara'ya gitti.

Trabzonspor, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirdiği antrenman sonrası Türk Hava Yolları'na ait özel bir uçak ile saat 16.45'te Ankara'ya hareket etti. Sakatlığı bulunan Abdulkadir Ömür ve kart cezalısı olan Lewis Baker kafilede yer almadı.

Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın kadroda düşünmediği Pereira da Ankara'ya götürülmedi. Bugünkü antrenmanda bulunmayan oyuncunun durumu önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

Trabzonspor'un Ankara kafilesinde şu isimler var:

"Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler, Arda, Serkan Asan, Marlon, Edgar le, Vitor Hugo, Hüseyin Türkmen, Hakan, Atakan, Faruk Can, Hosseini, Faruk Can, Kamil Ahmet Çörekçi, Berat Özdemir, Flavio, Abdulkadir Parmak, Yusuf Sarı, Nwakaeme, Safa, Ekuban, Djanıny, Afobe."

Trabzonspor, Ankara'ya gitti
Trabzonspor, Ankara'ya gitti
Trabzonspor, Ankara'ya gitti
Trabzonspor, Ankara'ya gitti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GÖKMEN ŞAHİN

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