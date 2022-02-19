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Trabzonspor kafilesi Alanya'da

AA, Mustafa Kurt - Spor
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Trabzonspor kafilesi Alanya'da

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak Trabzonspor, Alanya ilçesine geldi.

ALANYA, ANTALYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak Trabzonspor, Alanya ilçesine geldi.

Özel uçakla Gazipaşa-Alanya Havalimanı'na gelen Trabzonspor kafilesi, buradan kamp yapacağı otele geçerek maç saatini beklemeye başladı.

Bu arada bir grup Trabzonspor taraftarı da takım kafilesini havalimanında çiçeklerle karşılayarak şampiyon tezahüratında bulundu.

Aytemiz Alanyaspor ile Trabzonspor, yarın saat 16.00'da Bahçeşehir Okulları Stadı'nda karşılaşacak.

Mücadelede hakem Halil Umut Meler görev yapacak.

AA / Mustafa Kurt - Spor

Spor Toto Süper Lig, Aytemiz Alanyaspor, Trabzonspor, Alanya, Spor, Haberler

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