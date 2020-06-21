Trabzonspor kafilesi Alanya'da Süper Lig'de deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak Trabzonspor kafilesi bu akşam ilçeye gelerek otele yerleşti.

Süper Lig'de deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak Trabzonspor kafilesi bu akşam ilçeye gelerek otele yerleşti.

Süper Lig'in 28'inci haftasında Aytemiz Alanyaspor, Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda Trabzonspor'u ağırlayacak. Yarın saat 21.00'da başlayacak maç için Trabzonspor kafilesi bu akşam saat 21.00'de havayoluyla Alanya-Gazipaşa Havalimanı'na geldi. Havalimanından takım otobüsüyle ayrılan kafile daha sonra Alanya ilçesindeki Alan Xafira Deluxe Resort Otel'e yerleşti.

Alanya'da yaşayan bordo-mavili taraftarların yoğun ilgisi arasında karşılanan Trabzonspor kafilesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uyarak otele giriş yaptı. Trabzonsporlu taraftarlar Başkan Ahmet Ağaoğlu'na otelin girişinde çiçek vererek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bordo-mavili takım maç saatine kadar otelde kampa girdi.

Kaynak: DHA