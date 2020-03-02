Trabzonspor, kadın taraftarları unutmadı: #futbolkadinlarlaguzel dedi!

02.03.2020 11:47 | Son Güncelleme: 02.03.2020 11:50

Bu sezon seyirci ortalamasında 29 bini geride bırakan, Passolig Kartlı taraftar sayısı 310 bine yaklaşan ve tribünlerinde en fazla oranda kadın taraftar olan Trabzonspor'un maçlarına en fazla giden kadın taraftarlar, Passolig'in özel davetlisi olarak locada ağırlanacak.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Kulübün ilk kadın yöneticisi Eda Lermi Zorer'in de eşlik edeceği taraftarlar, maçtan sonraki gün de Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde ağırlanacak ve futbolcularla tanışma fırsatı yakalayacak. #futbolkadinlarlaguzel

Kaynak: Bültenler