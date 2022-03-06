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Trabzonspor, Kadıköy'e geldi

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Trabzonspor, Kadıköy'e geldi

Lider Trabzonspor, deplasmanda bu akşam Fenerbahçe ile oynayacağı maç için Kadıköy'e geldi.

KADIKÖY, İSTANBUL (İHA) - Lider Trabzonspor, deplasmanda bu akşam Fenerbahçe ile oynayacağı maç için Kadıköy'e geldi.

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Trabzonspor kafilesi, Ülker Stadı'na geldi. Dün İstanbul'a ulaşan bordo-mavililer Beşiktaş'ta kaldığı otelden yoğun güvenlik önlemleriyle maçın oynanacağı stada giriş yaptı. - İSTANBUL

Trabzonspor, Kadıköy'e geldi

Trabzonspor, Kadıköy'e geldi

İhlas Haber Ajansı - Spor

Trabzonspor, Ülker Stadı, Fenerbahçe, Kadıköy, Spor, Haberler

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