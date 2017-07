Trabzonspor, Juraj Kucka ile 3 Yıllık Sözleşme İmzaladı -2

- Trabzonspor, Juraj Kucka ile 3 yıllık sözleşme imzaladı



TRABZON - Trabzonspor, İtalya'nın Milan Kulübü'nde forma giyen Slovak oyuncu Judaj Kucka ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Şenol Güneş Spor Kompleksinde bulunan Medicalpark Stadyumu'nda düzenlenen imza törenine Trabzonspor Kulüp Başkanı Muharrem Usta da katıldı.

İmza töreninde açıklamalarda bulunan Usta, "Bu sezon için bizim uzun zamandır takip ettiğimiz ve özellikle Trabzonspor'un ihtiyacı olan alanlar için belirlediğimiz için net oyuncularda berisiydi Kucka. Geçen sene ilk sezon ve ikinci sezonda farklı performansımız olmuştu. Eksiklerimizi gördük. Devre arasında yaptığımız takviyelerle ikinci devre takımımız daha güçlü bir takım oldu. Ama gördük ki bu iş bir anda olmuyor. Üzerine koyarak bu yapıyı daha güçlendirmemiz gerektiğini ve az hata yaparak doğru işleri üst üste koymamız gerektiğini gördük. İyi bir takım oluşturmak zaman alıyor. İyiler de sahip çıkarak devam etmek ve her yeni katılacak olanın takımın ihtiyacı olan en doğru isimlerden oluşması gerekiyor. Bu sezon içinde geçen sezon orta sahada gördüğümüz eksiklikleri gidermek adına ihtiyacımızın önemli bir kısmını karşılayacak olan iyi bir oyuncu iyi bir futbolcu, Trabzonspor için her şeyini ortaya koyabilecek olan savaşabilen, takıma gerçekten katkı sağlayabilecek bir oyuncu Kucka. Bu noktaya gelmemiz Kucka ile kolay olmadı. Onu kendi ülkesinde de ziyaret ettim. Trabzonspor'u uzun uzun konuştuk. Kucka'ya çok önemli teklifler vardı. Durica'ya çok teşekkür ediyorum. Bu transferde önemli katkıda bulundu. Bu noktaya gelişimiz kolay olmadı. Bu transferin son rötuşları bile çok uzadı. Milan Kulübü ile anlaşmamızı yaptık" ifadelerini kullandı.

"Milan ile hazırlık maçı"

Başkan Muharrem Usta Milan Kulübü ile iki yıl içinde bir hazırlık maçı yapma anlaşması da yaptıklarını belirterek, "Milan ile burada bir maç yapacağız. Kucka, aslında bir oyuncu transferdi değil bir köprüde olmuş oldu. Bizim karakterli iyi duruşu olan oyunculara ihtiyacımız var. Durica'nın bize katkı sağladığı gibi Kucka da yarın Trabzonspor'un çok iyi oyunculara sahip olması için spor elçiliği yapacak. Milan ile iş birliğimiz bu anlamda önem arz edecek. Kucka ile başaracağımız çok işler var. Bu başarılarda onunda imzası olacak" dedi.

Kucka: "Hayatımda böyle bir şey yaşamadım"

Bordo-mavili kulübe geldiği için mutlu olduğunu söyleyen Kucka, "Benim için yaptıklarınız için herkese çok teşekkür ederim. Çok az vaktim oldu. Çok memnun oldum buraya geldiğim için. İnanıyorum bu kulübe ben yardımcı olacağım ve gerekli yere gelmesi için çalışacağım. Her maçta her zaman yaptığım gibi bütün gücümle mücadele edeceğim. Bu kolay olmayacak. İyi bir takım var ve ben bu takımın iyi bir üyesi olacağım. Taraftarlarda çok harika ve beni destekleyecekler. Bugün geldiğimde taraftarlar beni karşıladı ve hayatımda böyle bir şey yaşamadım" şeklinde konuştu.

Trabzonspor'da oynayan vatandaşları Durica ve Bero ile görüştüğünü belirten Kucka, "Onlar bana buradan çok memnun olduklarını söylediler. Benim karar vermemde çok etkili oldu. Şimdi benim için de kolay olacak ve çünkü iki arkadaşım bana yardımcı olacak ve daha kolay başlangıç yapabilirim" dedi.

Yeni forma ile sahaya çıktı

Trabzonspor'un yeni transferi Juraj Kucka, bordo-mavili takımın yeni sezonda giyeceği parçalı forma ile basın mensuplarına poz verdi. Trabzonspor yeni sezonda giyeceği parçalı formayı ilk kez yeni transferi Kucka giydi. Kucka, Medicalpark Stadyumu'nda basın mensuplarına parçalı forma ile poz vererek top saydırdı. Stadyumda bulunan ledlere ise 'Trabzonspor'a hoşgeldin Juraj Kucka' yazıları ise dikkat çekti. Kucka 33 numaralı formayı giyecek.

Duygusal buluşma

Slovak oyuncu Kucka'nın imza töreninde ise duygusal anlar yaşandı. 7 yaşındaki lösemi hastası Merve Şentürk'e sürpriz yapıldı. Kucka ile buluşacağından haberi olmayan Merve, bir anda Kucka'yı karşısında görünce koşarak oyuncuya sarıldı. Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta ve Şentürk ailesi Kucka ile birlikte Medicalpark Stadyumu'nda basın mensuplarına birlikte poz verirken, başkan Muhrrem Usta ise moral vermek için bulunduklarını söyledi. Şentürk ailesi ise başkan Muharrem Usta'ya ve oyuncuya teşekkür etti.

3 Yılda 6 Milyon 750 Bin Euro kazanacak

Yeni transfer Juraj Kucka ile 2019-2020 futbol sezonu sonuna kadar (3 yıllık) anlaşma sağlayan Trabzonspor oyuncuya 3 yılda 6 Milyon 750 Bin Euro verecek. (27 Milyon 850 Bin TL) Oyuncu yıllık Trabzonspor'dan 2 Milyon 250 Bin Euro garanti para alacak. Kucka, düzenlenen imza törenin ardından bordo-mavililerin Macaristan kampına katılacak.