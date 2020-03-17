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Borsa İstanbul, John Obi Mikel, Trabzonspor, Spor

Trabzonspor, John Obi Mikel ile yollarını ayırdı

Trabzonspor'da John Obi Mikel'in sözleşmesi karşılıklı anlaşma yoluyla feshedildi.

17.03.2020 20:22 | Son Güncelleme: 17.03.2020 20:22
Trabzonspor, John Obi Mikel ile yollarını ayırdı

Trabzonspor'da John Obi Mikel'in sözleşmesi karşılıklı anlaşma yoluyla feshedildi.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamada, "Şirketimiz ile John Obi Mikel arasındaki 30 Haziran 2019 başlangıç 31 Mayıs 2021 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi, karşılıklı olarak feshedilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Fesih anlaşması kapsamında futbolcunun, ileriye dönük tüm alacaklarından vazgeçtiği kaydedildi.

Spor Toto Süper Lig Maç Sonuçları ve Puan Durumu

Kaynak: AA

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