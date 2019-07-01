Trabzonspor John Mikel Obi ile anlaştı
Trabzonspor, serbest statüde bulunan, Nijerya Milli Takımının kaptanı, John Mikel Obi anlaştı.
Trabzonspor, serbest statüde bulunan, Nijerya Milli Takımının kaptanı, John Mikel Obi anlaştı. Bordo-mavili kulüpten KAP'a yapılan açıklamada, "Serbest statüde bulunan, Nijerya Milli Takımının kaptanı, Profesyonel Futbolcu John Mikel Obi ile kulübümüze transferi konusunda bir yılı opsiyonlu olmak üzere 2+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır" denildi Anlaşmaya göre Trabzonspor oyuncuya, "2019-20 sezonu için 1 milyon 500 Bin Euro, garanti ücret, 2020-21 sezonu için 1 milyon 500 Bin Euro garanti ücret, 2021-22 opsiyon sezonu için 1 milyon 500 Bin Euro garanti ücret ödeyecek. 2019-20 ve 2020-21 sezonlarında oynanacak Süper Lig maçlarının yüzde 70'inde en az 45 dakika oynaması halinde opsiyon şartı gerçekleşmiş olacak"
(Gökmen Şahin/İHA)
Kaynak: İHA
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