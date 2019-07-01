Trabzonspor John Mikel Obi ile anlaştı

Trabzonspor, serbest statüde bulunan, Nijerya Milli Takımının kaptanı, John Mikel Obi anlaştı.

Bordo-mavili kulüpten KAP'a yapılan açıklamada, "Serbest statüde bulunan, Nijerya Milli Takımının kaptanı, Profesyonel Futbolcu John Mikel Obi ile kulübümüze transferi konusunda bir yılı opsiyonlu olmak üzere 2+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır" denildi

Anlaşmaya göre Trabzonspor oyuncuya, "2019-20 sezonu için 1 milyon 500 Bin Euro, garanti ücret, 2020-21 sezonu için 1 milyon 500 Bin Euro garanti ücret, 2021-22 opsiyon sezonu için 1 milyon 500 Bin Euro garanti ücret ödeyecek. 2019-20 ve 2020-21 sezonlarında oynanacak Süper Lig maçlarının %70 inde en az 45 dakika oynaması halinde opsiyon şartı gerçekleşmiş olacak" - TRABZON

Kaynak: İHA