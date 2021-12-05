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Trabzonspor, Jean Evrard Kouassi ile prensip anlaşmasına vardı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Trabzonspor, Jean Evrard Kouassi ile prensip anlaşmasına vardı

Trabzonspor Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, Fildişi Sahili milli takım oyuncusu Jean Evrard Kouassi ile prensip anlaşmasına vardıklarını açıkladı.

Trabzonspor Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, Fildişi Sahili milli takım oyuncusu Jean Evrard Kouassi ile prensip anlaşmasına vardıklarını açıkladı.

27 yaşındaki hücum oyuncusunun hafta içinde Türkiye gelmesi bekleniyor. Bordo-mavili kulübün ara transfer döneminde 3 oyuncuyu daha kadrosuna katması bekleniyor.

(Gökmen Şahin/İHA)

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