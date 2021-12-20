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Trabzonspor, İzmir'e gitti

Trabzonspor, İzmir'e gitti
AA / Duygu Avunduk - Haberler | Spor

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında yarın deplasmanda Altay ile yapacağı maç için özel uçakla İzmir'e gitti.

İZMİR (AA) - Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında yarın deplasmanda Altay ile yapacağı maç için özel uçakla İzmir'e gitti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavililer, daha sonra İzmir'e hareket etti.

Bir grup taraftar, havalimanında bordo-mavili takımı uğurlayarak Marek Hamsik ve Berat Özdemir'e çiçek verdi. Taraftarlar, teknik direktör Abdullah Avcı'ya da sevgi gösterilerinde bulundu.

Bordo-mavililerin 23 oyuncudan oluşan kafilesinde sakatlığı bulunan Nwakaeme yer almadı.

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AA / Duygu Avunduk - Spor Haberleri

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