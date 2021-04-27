Trabzonspor, İzmir'e gitti
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Trabzonspor, İzmir'e gitti

İhlas Haber Ajansı / GÖKMEN ŞAHİN - Haberler | Spor

- Trabzonspor, İzmir'e gitti Süper Lig'in 38. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak olan Trabzonspor, İzmir'e gitti.

- Trabzonspor, İzmir'e gitti

TRABZON - Süper Lig'in 38. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak olan Trabzonspor, İzmir'e gitti. Dün geçirdiği ağır gribal enfeksiyon nedeniyle serum tedavisi uygulanan Teknik Direktör Abdullah Avcı da kafilede yer aldı.

Süper Lig'in 38. haftasında yarın Göztepe'ye konuk olacak olan Trabzonspor, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde müsabakaya yönelik son taktik çalışmasını gerçekleştirerek, 22 oyuncuyla İzmir'e gitti. Bordo-mavili takımda tedavileri devam eden Yunus Mallı, Edgar le, Trondsen ve kadro dışı bırakılan Abdulkadir Parmak kafilede yer almadı.

Trabzonspor, İzmir'e gitti
Trabzonspor, İzmir'e gitti
Trabzonspor, İzmir'e gitti
Trabzonspor, İzmir'e gitti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GÖKMEN ŞAHİN

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