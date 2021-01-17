Trabzonspor, İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı
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Trabzonspor, İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı

17.01.2021 15:35 | Son Güncelleme: 17.01.2021 15:35
Trabzonspor, İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Süper Lig'in 20. haftasında 19 Ocak Salı günü sahasında oynayacağı İttifak Holding Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı.

Trabzonspor, Süper Lig'in 20. haftasında 19 Ocak Salı günü sahasında oynayacağı İttifak Holding Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda futbolcular, iki grup halinde çalıştı.

Fraport TAV Antalyaspor maçında forma giyen oyuncuların yenileme çalışmaları yaptığı antrenmanda, diğer oyuncular ise dinamik ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon ve dayanıklılık çalışmaları gerçekleştirdi.

Dar alan oyunları ile devam eden antrenman çift kale maçla son buldu.

Öte yandan Trabzonspor'un Gençlerbirliği'nden transfer ettiği orta saha oyuncusu Berat Özdemir'in de takımla birlikte çalıştığı bildirildi.

Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk

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