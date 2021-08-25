SPOR Trabzonspor, İtalya'ya gitti

SPOR Trabzonspor, İtalya'ya gittiTolga SAĞLAM-Selçuk BAŞAR/TRABZON, (DHA)- Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi Play-Off turu rövanş karşılaşmasında deplasmanda Roma ile oynayacağı maç için İtalya'ya gitti.

SPOR Trabzonspor, İtalya'ya gitti

Tolga SAĞLAM-Selçuk BAŞAR/TRABZON, (DHA)- Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi Play-Off turu rövanş karşılaşmasında deplasmanda Roma ile oynayacağı maç için İtalya'ya gitti.

Trabzon'daki hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavililer, sabah 10.00'da Trabzon'dan özel uçak ile Roma'ya hareket etti. Havalimanında bir taraftar ise futbolculara, 'Roma'yı yakın da gelin' diye seslendi.

Trabzonspor'un Roma maçı kafilesinde Uğurcan, Erce, Muhammet Taha, Serkan, Peres, Edgar, Hüseyin, Ahmetcan, Hugo, Trondsen, İsmail, Berat, Abdulkadir Parmak, Siopis, Hamsik, Yunus, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Yusuf, Nwakaeme, Gervinho, Djaniny, Koita ve Cornelius olmak üzere toplam 24 oyuncu yer aldı. Tedavisi devam eden Dorukhan'ın yanı sıra yeni transfer Denswil kafilede yer almadı.

Trabzonspor, yarın saat 20.00'de Olimpico Stadyumu'nda Roma ile karşılaşacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı