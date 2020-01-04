Trabzonspor İstişare Kurulu'ndan 'yönetime destek' kararı

04.01.2020 16:21 | Son Güncelleme: 04.01.2020 16:22

Trabzonspor İstişare Kurulu, bordo mavili yönetim kurulunun son günlerde yaşanan gelişmelere ilişkin aldığı kararları onayladıklarını beyan ederek yönetim kuruluna tam destek verilmesi yönünde fikir birliğine vardı.

Trabzonspor'da Yönetim Kurulu ve İstişare Kurulu'nun katılımıyla Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde bugün istişare toplantısı düzenlendi. Toplantıya kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu, asbaşkan Mehmet Yiğit Alp, genel sekreter Ömer Sağıroğlu, başkan yardımcıları Ertuğrul Doğan, Emin Kahraman ve Müminhan Bilgin, yönetim kurulu üyeleri Yalçın Orhan, Sertaç Güven, Ahmet Fikret Gökhan, Serdar Ekrem Şirin, Özer Bayraktar, Yusuf Hayırlıoğlu, Yaşar Kibar Güven, Zafer Göktaş, Kemal Ertürk, Dursun Ali Sakarya, Tuncay Uzunal, Lokman Sadıklar ve Eda Lermi Zorer'in yanı sıra eski başkanlardan Sadri Şener ile Salih Erdem, kurucu üyelerden Nizamettin Algan, divan kurulu başkanı Ali Sürmen ile üyeleri, istişare kurulu başkanı Özkan Sümer ile üyeleri, denetim kurulu başkanı Mahmut Ören ile üyeleri, disiplin kurulu başkanı Haluk Raci Gençosmanoğlu ile üyeleri, sicil kurulu başkanı Osman Çavuşoğlu ile üyeleri, arşiv ve müze kurulu başkanı Mehmet Salih Uzun ile üyeleri, eski asbaşkanlardan Haşim Sayitoğlu, Ömer Gürsoy ile Erol Tuna ve eski yöneticilerle birlikte TFF Başkan Yardımcısı Yılmaz Büyükaydın ile TFF Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Hacıkerimoğlu katıldı.Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun konuşmasıyla başlayan ve katılımcılarla karşılıklı olarak fikir alışverişinin gerçekleştiği toplantı yaklaşık iki saat sürdü. Toplantı sonucunda, yönetim kurulunun son günlerde yaşanan gelişmelere ilişkin aldığı kararları onayladıklarını beyan eden İstişare Kurulu, yönetim kuruluna tam destek verilmesi yönünde fikir birliğine vardı. Katılımcılar daha sonra günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: DHA