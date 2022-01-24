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Trabzonspor, İstanbul takımlarına kaybetmedi

Trabzonspor, İstanbul takımlarına kaybetmedi
AA / Selçuk Kılıç - Haberler | Spor

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray'ı deplasmanda 2-1 mağlup ederek liderliğini sürdüren Trabzonspor, İstanbul takımlarına mağlup olmadı.

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray'ı deplasmanda 2-1 mağlup ederek liderliğini sürdüren Trabzonspor, İstanbul takımlarına mağlup olmadı.

Bordo-mavililer, İstanbul temsilcilerine karşı bu sezon oynadığı 7 karşılaşmada, 5 galibiyet, 2 beraberlik alarak mağlubiyet yüzü görmedi.

Karadeniz ekibi, "Dört büyükler" diye adlandırılan takımlar içerisindeki rakipleri Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı mağlup etmeyi başardı.

Büyük maçlar

Trabzonspor, ligin ilk yarısında Galatasaray ile sahasında 2-2 berabere kalırken, ikinci yarı deplasmanda 2-1 galip geldi. Fenerbahçe'yi ilk yarıda kendi evinde 3-1 yenen bordo-mavililer, İstanbul'da Beşiktaş karşısında da sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Trabzonspor, büyük maçlarda 3 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.

Bordo-mavili takım, İstanbul'un diğer takımları karşısında ise Kasımpaşa'yı deplasmanda 1-0, VavaCars Fatih Karagümrük'ü İstanbul'da 2-0 mağlup ederken sahasında Medipol Başakşehir ile 0-0 berabere kaldı.

AA / Selçuk Kılıç - Spor Haberleri

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