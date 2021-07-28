Trabzonspor, İstanbul kampını tamamladı
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Trabzonspor, İstanbul kampını tamamladı

Trabzonspor, İstanbul kampını tamamladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Trabzonspor, bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla İstanbul kampını tamamladı.

Trabzonspor, bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla İstanbul kampını tamamladı.

İstanbul'da yeni sezon hazırlıklarını sürdüren bordo-mavili ekip, bugün TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan antrenmanla İstanbul etabını noktaladı. Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde basına açık yapılan antrenman ısına hareketleriyle başladı. Ardından 5'e 2 ve pas çalışması gerçekleştirdi. İdman dayanıklılık ve şut çalışmaları ile son buldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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