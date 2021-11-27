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Trabzonspor, İstanbul'a gitti

AA / Selçuk Kılıç - Haberler | Spor
Trabzonspor, İstanbul'a gitti

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında yarın VavaCars Fatih Karagümrük ile yapacağı maç için İstanbul'a gitti.

İSTANBUL (AA) - Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında yarın VavaCars Fatih Karagümrük ile yapacağı maç için İstanbul'a gitti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavililer, daha sonra özel uçakla İstanbul'a hareket etti.

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Hüseyin Türkmen ve Erce Kardeşler kafilede yer almadı.

Bordo-mavililerde dün takımla çalışmaya başlayan Bakasetas ile Koita ise kafileye dahil edildi.

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AA / Selçuk Kılıç - Spor Haberleri

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