Trabzonspor, İstanbul'a geldi

Trabzonspor, İstanbul'a geldi

Süper Lig'de yeni sezonun ilk haftasında yarın Kasımpaşa'ya konuk olacak Trabzonspor, İstanbul'a geldi.

17.08.2019 19:25
Trabzonspor, İstanbul'a geldi

Süper Lig'de yeni sezonun ilk haftasında yarın Kasımpaşa'ya konuk olacak Trabzonspor, İstanbul'a geldi.
Trabzonspor kafilesini İstanbul Havalimanı'nda az sayıda taraftar coşkulu bir şekilde karşıladı.
Bordo-mavililer, özellikle takımın teknik direktörü Ünal Karaman'a büyük sevgi gösterisinde bulundu. Karaman'a çiçek veren taraftarlar, teknik direktörleri lehine tezahüratta bulundu.
Bordo-mavili kafile, güvenlik önlemleri altında havalimanından ayrılarak konaklayacağı otele geçti.

Trabzonspor, İstanbul'a geldi
Kaynak: AA
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