Trabzonspor, İstanbul'a geldi
Süper Lig'de yeni sezonun ilk haftasında yarın Kasımpaşa'ya konuk olacak Trabzonspor, İstanbul'a geldi.
Süper Lig'de yeni sezonun ilk haftasında yarın Kasımpaşa'ya konuk olacak Trabzonspor, İstanbul'a geldi.
Trabzonspor kafilesini İstanbul Havalimanı'nda az sayıda taraftar coşkulu bir şekilde karşıladı.
Bordo-mavililer, özellikle takımın teknik direktörü Ünal Karaman'a büyük sevgi gösterisinde bulundu. Karaman'a çiçek veren taraftarlar, teknik direktörleri lehine tezahüratta bulundu.
Bordo-mavili kafile, güvenlik önlemleri altında havalimanından ayrılarak konaklayacağı otele geçti.