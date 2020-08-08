Trabzonspor, İspanya'nın Real Valladolid takımında forma giyen 21 yaşındaki golcü oyucu Stiven...
Trabzonspor, İspanya'nın Real Valladolid takımında forma giyen 21 yaşındaki golcü oyucu Stiven Plaza Castillo'nun, transferi konusunda görüşmelere başladığını KAP'a bildirdi.
08.08.2020 22:01 | Son Güncelleme: 08.08.2020 22:18
Trabzonspor, İspanya'nın Real Valladolid takımında forma giyen 21 yaşındaki golcü oyucu Stiven Plaza Castillo'nun, transferi konusunda görüşmelere başladığını KAP'a bildirdi. - İSTANBUL
Kaynak: İHA