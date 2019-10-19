"Trabzonspor inşallah hak ettiği başarıyı kazanacak"

19.10.2019 16:05

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun eşi Beyza Ağaoğlu, ebru sergisi açtı. Sergide konuşan Beyza Ağaoğlu, Trabzonspor'un bütün maçlarını takip ettiğini belirterek, "İnşallah hak ettikleri başarıyı yakalayacaklar" dedi.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun eşi Beyza Ağaoğlu, Beşiktaş'ta bulunan Deniz Müzesi'nde yaptığı eserleriyle sergi açtı. 2016 yılında ilk kişisel sergisini açan Beyza Ağaoğlu, ikinci sergisinde ise minyatür sanatıyla ebru sanatını birlikte işledi. Sergiyi hazırlamasının 3 sene sürdüğünü ifade eden Beyza Ağaoğlu, "Konsept bir sergi. Ben aslında ebru sanatçısıyım, 10 yıldır ebru yapıyorum ve aynı zamanda hocalık da yapıyorum, 4 yıldır da minyatür yapıyorum. Bu sefer minyatür ve ebruyu bir arada yaptım. Konulu bir sergi. 4 unsur, 12 burç ve gezegenler var. Ebru sanatçısı olduğum için burçların çiçeklerini de yaptım" ifadelerini kullandı.

"HER MAÇI DİKKATLE TAKİP EDİYORUM"

Eşi Ahmet Ağaoğlu'nun Trabzonspor Kulübü Başkanı olması nedeniyle ve ailece fanatik Trabzonsporlu oldukları için, bordo-mavili ekibin logosunu da akkase yöntemiyle tasarladığını ifade eden Beyza Ağaoğlu, "Bu tabloyu da girişe nazarlık olarak koyduk. Ben sanat ağırlıklı yaşayan birisiyim ama Ahmet, başkan olduktan sonra ben de bir futbol fanatiği oldum, futboldan anlar oldum. Trabzonspor'un her maçını dikkatle izliyorum. Trabzonspor'u ve camiayı çok seviyorum. Ahmet de çok sevdiği bir şey yapıyor. Başkan eşi olmak iyi bir şey, bana herhangi bir rahatsızlık vermiyor ve onu yürekten destekliyorum" dedi. Takımın iyi gittiğini de sözlerine ekleyen Beyza Ağaoğlu, "Çok güzel gidiyorlar, dualarım onlarla. İnşallah hak ettiklerini alırlar" diyerek şampiyonluk dileğinde bulundu. Beyza Ağaoğlu'nun sergisine Trabzonspor Kulübü, Teknik Direktör Ünal Karaman ve cemiyet hayatının önde gelen isimleri de çiçek gönderdi.

(Bozhan Memiş - Güven Mert Ercan - Uygar Aydın/İHA)

Kaynak: İHA