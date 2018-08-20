Trabzonspor'un Golcüsü Burak Yılmaz: Önemli Değişimler Olacak

Uzun bir sakatlık döneminin ardından ilk kez Sivas maçında kısa bir süre alan Burak Yılmaz, iki günlük izinde de çalışmalarına devam etti.

Ankaragücü maçına kadar hazır hale geleceği öğrenilen Burak, "Takımıma katkı vermek istiyorum. Bunun için çok çalışmam gerekiyor. Bu sezon hem benim hem de takımım için önemli değişimlerin olacağına inanıyorum" diye konuştu.

NOVAK FORMAYI KAPTI

Trabzonspor'un Çek futbolcusu Filip Novak, teknik direktör Ünal Karaman'ın gözüne girmeyi başardı. Ayak bileğindeki rahatsızlık nedeniyle ilk hafta Başakşehir maçında riske edilmeyen Novak, Sivas maçında 11'de sahaya çıkmıştı. İbanez'den istediği verimi alamayan Karaman'ın Sivas karşısında Novak'ı beğendiği öğrenildi.