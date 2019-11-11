Trabzonspor ilklere imza attı

11.11.2019 10:05 | Son Güncelleme: 11.11.2019 10:05

Trabzonspor, Süper Lig'de Alanyaspor karşısında ilklere imza attı. Bordo-mavililer sahasında rakibini ilk kez yenerken, ligde ise 17 maç sonra kalesini gole kapatmayı başardı.

Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Alanyaspor'u 1-0 mağlup eden Trabzonspor, puanını 19'a çıkartarak zirveye tutundu. Sakat oyuncuların çokluğu nedeniyle üç stoper oyuncusunu sahaya sürerek farklı bir taktikle sahaya çıkan bordo-mavililer rakibi karşısında ise ilklere imza attı. Alanyaspor ile sahasında daha önce yaptığı 3 maçtan galibiyet çıkartamayan Karadeniz ekibi bu kez rakibi karşısında 75 dakika 10 kişi mücadele etmesine rağmen sahadan 3 puanla ayrılarak evinde ilk galibiyetini aldı.

17 MAÇ SONRA GOL YEMEDİ

Trabzonspor Süper Lig'de, 17 maç sonra kalesini gole kapadı. 16 maçtır rakip takımlardan gol yiyen bordo-mavililer Alanyaspor maçında bu kötü seriye son verdi. Son olarak 2018-19 sezonunun 28. haftasında deplasmanda karşılaştığı Bursaspor'u 1-0 mağlup eden ve maçı gol yemeden tamamlayan bordo-mavililer, sonraki 16 maçta da kalesini gole kapatamamıştı. Karadeniz ekibi Süper Lig'de söz konusu maçlarda 33 gol atarken kalesinde ise 22 gol gördü. Trabonspor, Alanyaspor karşısında kalesi 212 gün sonra gole kapatarak bir ilke imza attı.

TRABZONSPOR SON 8 SEZONUN EN ÇOK PUANINI TOPLADI.

Trabzonspor, Süper Lig'de son 8 sezonun en çok puanını topladı. 11. hafta itibariyle yapılan araştırmada, bordo-mavililer bu sezon 19 puan toplarken, 2018-19 sezonda 16 puan, 2017-18 sezonunda 13 puan, 2016-17 sezonunda 11 puan, 2015-16 sezonunda 14 puan, 2014-15 sezonunda 16 puan, 2013-14 sezonunda 17 puan, 2012-13 sezonunda 16 puan ve 2011-12 sezonunda ise 20 puan topladı.

(Gökmen Şahin/İHA)

Kaynak: İHA