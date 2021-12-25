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Trabzonspor, ilk yarıyı lider bitirdi

Trabzonspor, ilk yarıyı lider bitirdi
AA / Selçuk Kılıç - Haberler | Spor

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında konuk ettiği Medipol Başakşehir ile 0-0 berabere kalan Trabzonspor, ilk yarıyı lider bitirdi.

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BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında konuk ettiği Medipol Başakşehir ile 0-0 berabere kalan Trabzonspor, ilk yarıyı lider bitirdi.

Medical Park Stadı'nda taraftarının büyük desteğiyle rakibini ağırlayan bordo-mavililer, 0-0'lık sonuçla puanını 46'ya yükselterek bir maç eksiği bulunan en yakın takipçisi İttifak Holding Konyaspor'un 10 puan önünde devreye lider girdi.

Medipol Başakşehir ise teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde namağlup unvanını Trabzonspor deplasmanında da sürdürdü. Belözoğlu yönetiminde 8 galibiyet ve 3 beraberlik yaşayan turuncu-lacivertli ekip, puanını 33'e yükseltip ilk yarıyı 3. sırada kapamayı garantiledi.

Trabzonspor, bu sezon ligde ilk kez 19. haftada rakip fileleri havalandıramayarak bir maçtan golsüz ayrıldı.

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AA / Selçuk Kılıç - Spor Haberleri

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