Trabzonspor ilk 11, Beşiktaş ilk 11 kimlerden oluşuyor? Trabzonspor Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta? Süper Lig'in ilk derbi maçı, Trabzonspor ile Beşiktaş arasında gerçekleşecek. Zorlu mücadelenin ilk 11'leri belli oldu. Trabzonspor Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta? Trabzonspor Beşiktaş maçı nerede oynanacak? Trabzonspor Beşiktaş maçının hakemi kim?

Süper Lig'in ilk haftasında karşı karşıya gelen Trabzonspor, Medical Park Stadı'nda Beşiktaş'ı konuk ediyor. Liglerin yeni sezonunun başlamasıyla karşı karşıya gelen Trabzonspor Beşiktaş maçının ilk 11'leri belli oldu.

TRABZONSPOR BEŞİKTAŞ MAÇININ HAKEMİ KİM?

Saat 20.00'de başlayacak bu zorlu mücadeleyi Ali Şansalan yönetecek. Maç öncesi iki takımın da sahaya çıkacağı 11'i belli oldu.

Şampiyonluk mücadelesi verdiği geçen sezonu ikinci sırada tamamlayan ve Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine getiren bordo-mavililer, eksiklerine rağmen Beşiktaş'ı yenerek sezona iyi bir başlangıç yapmak istiyor.

Karşılaşma öncesi Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Trondsen, Pereira ve Marlon, forma giyemeyecek, bir süredir sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı çalışan Yusuf Sarı'nın da riske edilmemesi bekleniyor.

TRABZONSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA?

Trabzonspor Beşiktaş maçı için sayılı dakikalar kaldı. Süper Lig'in ilk haftasında karşı karşıya gelen Trabzonspor Beşiktaş maçı, Trabzonspor deplasmanında gerçekleşecek. Trabzonspor - Beşiktaş maçı 13 Eylül Pazar akşamı saat 20:00'da beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

TRABZONSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Sezonun ilk derbisi Trabzonspor deplasmanında gerçekleşecek.

TRABZONSPOR'DA SÖRLOTH YOK

Geçen sezon bordo-mavili takım forması altında gol krallığı yaşayan Norveçli oyuncu Alexander Sörloth ise milli takım kampı için gittiği ülkesinden halen Trabzon'a dönmedi. Kulüp yetkililerinin de golcü oyuncuya ulaşamadıkları belirtildi.

SERGEN YALÇIN KARŞILAŞMADA YER ALACAK MI?

Koronavirüse yakalanan Sergen Yalçın derbide yer alamayacak. Kritik maçta teknik adamın yerini Murat Şahin alacak.

Siyah beyazlılarda ayrıca, yeni transferler Welinton, Fabrice N'Sakala, Bernard Oliver Mensah ve Atakan Üner, şans bulmaları halinde siyah-beyazlı formayla ilk kez lig maçına çıkacak.

TRABZONSPOR İLK 11

Uğurcan, Serkan, Hüseyin, Campi, Kamil Ahmet, Abdulkadir Parmak, Flavio, Guilherme, Nwakaeme, Abdülkadir Ömür, Ekuban.

BEŞİKTAŞ İLK 11

Ersin, Necip, Welinton, Vida, N'Sakala, Atiba, Oğuzhan, Mensah, Hasic, Boyd, Larin.