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Trabzonspor ile Sivasspor, 32. randevuda

Trabzonspor ile Sivasspor, 32. randevuda
AA / Selçuk Kılıç - Haberler | Spor

Trabzonspor ile Demir Grup Sivasspor, yarın Sivas'ta yapacakları maçla Süper Lig'de 32. kez karşılaşacak.

SİVAS (AA) - Trabzonspor ile Demir Grup Sivasspor, yarın Sivas'ta yapacakları maçla Süper Lig'de 32. kez karşılaşacak.

İki takım arasında geride kalan 31 maçta Trabzonspor'un 15, Demir Grup Sivasspor'un biri hükmen olmak üzere 8 galibiyeti bulunuyor. Taraflar arasındaki 8 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Trabzonspor'un 45 golüne, Demir Grup Sivasspor 33 golle yanıt verdi.

Sivas'taki maçlar

Bordo-mavililer, Sivas'ta oynanan maçlarda zorlandı.

Karadeniz ekibi, deplasmandaki 15 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik, 6 mağlubiyet yaşadı.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşmayı Trabzonspor, 2-1 kazanmıştı.

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AA / Selçuk Kılıç - Spor Haberleri

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