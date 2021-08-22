Trabzonspor ile Sivasspor 31. randevuda
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Trabzonspor ile Sivasspor 31. randevuda

Trabzonspor ile Sivasspor 31. randevuda
Anadolu Ajansı / Selçuk Kılıç - Haberler | Spor

Trabzonspor ile Demir Grup Sivasspor, yarın Trabzon'da yapacakları maçla Süper Lig'de 31. kez karşılaşacak.

Trabzonspor ile Demir Grup Sivasspor, yarın Trabzon'da yapacakları maçla Süper Lig'de 31. kez karşılaşacak.

İki takım arasında geride kalan 30 maçta Trabzonspor'un 14, Demir Grup Sivasspor'un biri hükmen olmak üzere 8 galibiyeti bulunuyor. Taraflar arasındaki 8 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Trabzonspor'un 43 golüne, Demir Grup Sivasspor 32 golle yanıt verdi.

Trabzon'daki maçlar

Trabzon'da oynanan maçlarda da ev sahibi takım üstünlük kurdu.

Bordo-mavililer, sahasındaki 15 maçta 9 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı.

İki takım arasında geçen sezon Trabzon'da oynanan karşılaşma 1-1, deplasmandaki maç ise 0-0 beraberlikle sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selçuk Kılıç

Beşiktaş'tan N'Sakala'nın sağlık durumuna ilişkin açıklama
Beşiktaş'tan N'Sakala'nın sağlık durumuna ilişkin açıklama
Michy Batshuayi, Beşiktaş teknik heyetini mest etti: Bu ligin çok üstünde bir golcü
Michy Batshuayi, Beşiktaş teknik heyetini mest etti: Bu ligin çok üstünde bir golcü
UEFA sıralamasında kritik eşikteyiz! Türkiye, sezon sonuna kadar ilk 15'e giremezse tehlike çok büyük
UEFA sıralamasında kritik eşikteyiz! Türkiye, sezon sonuna kadar ilk 15'e giremezse tehlike çok büyük
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Hamid Karzai Meral Akşener Devlet Bahçeli Adem Murat Yücel
Magazin Ebru Şallı İrem Derici Aleyna Tilki Serdar Ortaç
Spor Gervinho Mesut Özil Rıza Çalımbay Mustafa Denizli Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Trabzonspor ile Sivasspor 31. randevuda - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.8.2021 10:54:32. #1.14#

title