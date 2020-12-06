Trabzonspor ile Sivasspor 29. randevuda
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Trabzonspor ile Sivasspor 29. randevuda

06.12.2020 10:39 | Son Güncelleme: 06.12.2020 10:46
Trabzonspor ile Sivasspor 29. randevuda

Trabzonspor ile DG Sivasspor, yarın Trabzon'da oynayacakları maçla birlikte Süper Lig'de 29. kez karşı karşıya gelecek.

Trabzonspor ile DG Sivasspor, yarın Trabzon'da oynayacakları maçla birlikte Süper Lig'de 29. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında oynanan 28 maçta, bordo-mavililerin galibiyetlerde 14-8 üstünlüğü bulunuyor.

Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor ile Sivasspor 7 Aralık Pazartesi saat 19.30'da Medical Park Stadyumu'nda karşılaşacak. Müsabakayı Suat Arslanboğa yönetecek. Mücadelenin yardımcı hakemleri ise Alparslan Dedeş ve Yusuf Bozdoğan olacak.

İki takım arasında ligde geride kalan 28 maçta Trabzonspor'un 14, Sivasspor'un biri hükmen olmak üzere 8 galibiyeti bulunuyor. Taraflar arasındaki 6 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor'un 42 golüne, Sivasspor 31 golle yanıt verdi.

Trabzon'da Trabzonspor üstün

Trabzonspor ile Sivasspor arasında Trabzon'da oynanan maçlarda bordo-mavili takımın 9-2 galibiyet üstünlüğü bulunuyor. 3 maçta ise taraflar birbirlerine üstünlük kuramadı. Bordo-mavililer evinde attığı 22 gole karşılık kalesinde 11 gol gördü. Geçtiğimiz sezon iki takım arasında oynanan maçlarda Trabzonspor deplasmanda rakibine 2-1 mağlup olurken, evinde ise sahadan 2-1 galip ayrılmıştı.

Trabzonspor, 2010-2011 sezonunda rakibini sahasında 6-1 yenerek iki takım arasında oynanan maçlardaki en farklı galibiyeti alan taraf olmuştu.

Zirveye bir adım daha yaklaşacak

Aytemiz Alanyaspor'un puan kaybetmesiyle birlikte Trabzonspor, Sivasspor karşısında sahadan 3 puanla ayrılması halinde zirveye bir adım daha yaklaşacak. Abdullah Avcı'nın gelişinden sonra önemli bir ivme yakalayan bordo-mavililerin, zirvede yaşanan puan kayıpları sonrası rakibiyle oynayacağı zorlu müsabaka büyük bir önem kazandı.

Muhtemel kadro

Trabzonspor'un yarınki karşılaşmaya, "Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Edgar le, Vitor Hugo, Marlon, Abdulkadir Parmak, Lewis Baker, Abdulkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme ve Afobe" şeklinde çıkması bekleniyor.

Kırmızı kart cezalısı olan Pereira ile birlikte tedavisi devam eden Hüseyin Türkmen bordo-mavili ekipte forma giyemeyecek. - TRABZON

Trabzonspor ile Sivasspor 29. randevuda

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Sivasspor ile Göztepe 15. randevuda
Sivasspor ile Göztepe 15. randevuda
Çaykur Rizespor ile Galatasaray 39. randevuda
Çaykur Rizespor ile Galatasaray 39. randevuda
Fenerbahçe ve Beşiktaş, 352. randevuda
Fenerbahçe ve Beşiktaş, 352. randevuda
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Murat Kurum Hulusi Akar Süleyman Soylu Devlet Bahçeli
Magazin Yalın Ruhi Sarı Yavuz Bingöl Demet Özdemir
Spor Okan Buruk Burak Yılmaz Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi Josef De Souza
Tüm Haberler Bursa Deprem Akdeniz Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Trabzonspor ile Sivasspor 29. randevuda - Trabzon
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.12.2020 10:53:08. #1.14#
title