Trabzonspor ile QNB Finansbank AŞ arasında sponsorluk anlaşması yapıldı - Haberler Spor
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Trabzonspor ile QNB Finansbank AŞ arasında sponsorluk anlaşması yapıldı

Trabzonspor ile QNB Finansbank AŞ arasında sponsorluk anlaşması yapıldı
AA / Duygu Avunduk - Haberler | Spor

Trabzonspor Kulübü ile QNB Finansbank AŞ arasında forma kol sponsorluğunu kapsayan üç yıllık yeni bir anlaşma yapıldığı bildirildi.

Trabzonspor Kulübü ile QNB Finansbank AŞ arasında forma kol sponsorluğunu kapsayan üç yıllık yeni bir anlaşma yapıldığı bildirildi.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şirketimiz ile QNB Finansbank A.Ş. arasında forma kol sponsorluğunu kapsayan üç yıllık yeni bir anlaşma yapılmıştır. 2022/23, 2023/24 ve 2024/25 sezonlarını kapsayacak olan sözleşme uyarınca, QNB Finansbank A.Ş, A Takımımızın oynayacağı tüm müsabakalarda giyeceği formaların sağ kolunda, TFF ve UEFA talimatları çerçevesinde, logosunu bulundurma hakkına ve bir takım diğer reklam haklarına sahip olacaktır. QNB Finansbank A.Ş, işbu sözleşme karşılığında şirketimize üç yıl için peşin olarak toplam 13 milyon 570 bin lira + KDV ödeyecektir." ??????????

AA / Duygu Avunduk - Spor Haberleri

Trabzonspor, Finansbank, Yatırım, Futbol, Spor, Haber

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