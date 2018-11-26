Trabzonspor ile Oynanan Maçta Sakatlanan Andre Ayew'de Kırık Tespit Edildi
Fenerbahçe'de Trabzonspor maçında sakatlanan Andre Ayew'in sağ el dördüncü parmağında kırık tespit edildi.
Fenerbahçe'nin başarılı oyuncusu Andre Ayew'in sağ el dördüncü parmağında kırık tespit edildi. Ganalı oyuncunun Dinamo Zagreb karşılaşmasında oynayıp oynamayacağı maç saatinde belli olacak.
TRABZONSPOR MAÇINDA SAKATLANMIŞTI
Ganalı oyuncu dün Trabzonspor maçında elinden sakatlanmış ve kendisini yere bırakmıştı. Daha sonra kulüp doktoru Burak Kunduracıoğlu yıldız oyuncunun tedavisini saha kenarında yapmış ve Ayew maça geri dönmüştü.
(Fanatik)
YORUMLAR (5)
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Ali Koç ile beraber gitsin...Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Bence bu iyi haber,iyileşmesini beklemeden gönderin gitsin...Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Oynayınca ne yapıyor inşallah sezon boyunca oynamazda barış takıma girerCevap Yaz Yayından Kaldır
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fenerliyim ama sevindim :)Cevap Yaz 1 1 Yayından KaldırFİRAT: Size acil Aziz Yildirim lazim, o sikeyi iyi biliyor :)3 Yayından Kaldır