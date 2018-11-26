Trabzonspor ile Oynanan Maçta Sakatlanan Andre Ayew'de Kırık Tespit Edildi

Fenerbahçe'nin başarılı oyuncusu Andre Ayew'in sağ el dördüncü parmağında kırık tespit edildi. Ganalı oyuncunun Dinamo Zagreb karşılaşmasında oynayıp oynamayacağı maç saatinde belli olacak.

TRABZONSPOR MAÇINDA SAKATLANMIŞTI

Ganalı oyuncu dün Trabzonspor maçında elinden sakatlanmış ve kendisini yere bırakmıştı. Daha sonra kulüp doktoru Burak Kunduracıoğlu yıldız oyuncunun tedavisini saha kenarında yapmış ve Ayew maça geri dönmüştü.

(Fanatik)