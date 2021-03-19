Trabzonspor ile MKE Ankaragücü 74. randevuda
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Trabzonspor ile MKE Ankaragücü 74. randevuda

19.03.2021 10:01 | Son Güncelleme: 19.03.2021 10:09
Trabzonspor ile MKE Ankaragücü 74. randevuda

Trabzonspor ile MKE Ankaragücü, yarın Trabzon'da yapacakları maçla ligde 74. kez karşı karşıya gelecek.

Trabzonspor ile MKE Ankaragücü, yarın Trabzon'da yapacakları maçla ligde 74. kez karşı karşıya gelecek.

Geride kalan 73 maçta bordo-mavili takımın galibiyetlerde 39-16 üstünlüğü bulunuyor. Taraflar, 18 karşılaşmada ise sahadan beraberlikle ayrıldı.

Trabzonspor, bu mücadelelerde rakip fileleri 116 kez havalandırırken, kalesinde 65 gol gördü.

Trabzon'daki maçlar

İki takım arasında Trabzon'da oynanan maçlarda da Trabzonspor üstünlük kurdu.

Bordo-mavililer, oynanan 36 maçın 24'ünden galibiyetle ayrılırken 10 maç beraberlikle sona erdi ve 2 karşılaşmayı da Ankaragücü kazandı.

Trabzonspor, Ankaragücü karşısında en farklı galibiyetini, 1991-1992 ve 1994-1995 sezonlarında 4-0'lık sonuçla elde etmişti. Ankaragücü ise 1992-1993 sezonunda, bordo-mavili takımı sahasında 5-2 yenmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selçuk Kılıç

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Mustafa Şentop Bekir Pakdemirli Mehmet Akif Ersoy
Magazin Acun Ilıcalı Aleyna Tilki Demet Akalın Aslıhan Karalar
Spor Mesut Özil Fatih Terim Hakan Kutlu Cüneyt Çakır Fernando Muslera
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Trabzonspor ile MKE Ankaragücü 74. randevuda - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.3.2021 10:11:13. #1.14#
title