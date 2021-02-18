Trabzonspor ile Medipol Başakşehir 26. randevuda
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Trabzonspor ile Medipol Başakşehir 26. randevuda

18.02.2021 10:45 | Son Güncelleme: 18.02.2021 10:48
Trabzonspor ile Medipol Başakşehir 26. randevuda

Trabzonspor ile Medipol Başakşehir, yarın İstanbul'da yapacakları maçla ligde 26. kez karşı karşıya gelecek.

Trabzonspor ile Medipol Başakşehir, yarın İstanbul'da yapacakları maçla ligde 26. kez karşı karşıya gelecek.

2007-2008 sezonunda, o dönemdeki adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile başlayan rekabette bugüne dek oynanan 25 maçın 9'unda Trabzonspor, 8'inde Medipol Başakşehir galip geldi, 8 müsabakada da taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

Karadeniz ekibi, söz konusu maçlarda 39 gol atarken, kalesinde 31 gol gördü.

Trabzonspor 11 maçtır kazanamıyor

Trabzonspor, ligde 11 maçtır Medipol Başakşehir karşısında galip gelemiyor.

İstanbul temsilcisini en son 2014-2015 sezonunda sahasında 3-2 mağlup eden bordo-mavililer, daha sonra oynanan 11 lig maçında 6 kez yenildi, 5 kez berabere kaldı.

Bu sezon ligin ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşmayı Medipol Başakşehir 2-0 kazandı.

Öte yandan Trabzonspor, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda rakibini 2-1 yenerek TFF Süper Kupa'yı müzesine götürmeyi başardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selçuk Kılıç

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