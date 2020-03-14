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Trabzonspor, Başakşehir, İstanbul, Trabzon, Spor

Trabzonspor ile Medipol Başakşehir 24. randevuda

Trabzonspor ile Medipol Başakşehir, yarın Trabzon'da yapacakları maçla ligde 24. kez karşı karşıya gelecek.

14.03.2020 10:42 | Son Güncelleme: 14.03.2020 10:42
Trabzonspor ile Medipol Başakşehir 24. randevuda

Trabzonspor ile Medipol Başakşehir, yarın Trabzon'da yapacakları maçla ligde 24. kez karşı karşıya gelecek.

2007-2008 sezonunda, o dönemdeki adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile başlayan rekabette bugüne dek oynanan 23 maçın 9'unda Trabzonspor, 7'sinde Medipol Başakşehir galip geldi, 7 müsabakada da taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

Karadeniz ekibi, söz konusu maçlarda 38 gol atarken, kalesinde 28 gol gördü.

Sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan müsabakada taraflar 2-2 berabere kaldı.

Trabzonspor, 9 maçtır kazanamıyor

Trabzonspor, ligde 9 maçtır Medipol Başakşehir karşısında galip gelemiyor.

İstanbul temsilcisini en son 2014-2015 sezonunda sahasında 3-2 mağlup eden bordo-mavililer, daha sonra oynanan 9 lig maçında 5 kez yenildi, 4 kez berabere kaldı.

Trabzon'daki maçlar

Trabzonspor, rakibiyle sahasında oynadığı 11 maçta 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.

Bordo-mavililer, bu karşılaşmalarda 15 gol atarken, 14 gol yedi.

Spor Toto Süper Lig Maç Sonuçları ve Puan Durumu

Kaynak: AA

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