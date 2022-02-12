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Trabzonspor ile Konyaspor 42. randevuda

AA, Selçuk Kılıç - Spor
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Trabzonspor ile Konyaspor 42. randevuda

Trabzonspor ile İttifak Holding Konyaspor, yarın Trabzon'da yapacakları maçla Spor Toto Süper Lig'de 42. kez karşılaşacak.

TRABZON (AA) - Trabzonspor ile İttifak Holding Konyaspor, yarın Trabzon'da yapacakları maçla Spor Toto Süper Lig'de 42. kez karşılaşacak.

İki takım arasında geride kalan 41 lig maçında Karadeniz temsilcisinin galibiyetlerde 20-10 üstünlüğü bulunuyor. Rekabetteki 11 müsabakada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

Trabzonspor, söz konusu maçlarda 64 kez rakip fileleri havalandırdı, kalesinde 47 gol gördü.

Trabzon'da oynanan 20 karşılaşmanın 13'ünden Trabzonspor galip ayrıldı. 6 karşılaşma konuk takımın üstünlüğü ile sona ererken, 1 maç beraberlikle bitti.

Ligin ilk yarısında Konya'da oynanan karşılaşma ise 2-2 sonuçlanmıştı.

AA / Selçuk Kılıç - Spor

İttifak Holding, Trabzonspor, Konyaspor, Trabzon, Spor, Haberler

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