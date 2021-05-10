Trabzonspor ile Konyaspor 40. randevuda
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Trabzonspor ile Konyaspor 40. randevuda

Trabzonspor ile Konyaspor 40. randevuda
Anadolu Ajansı / Selçuk Kılıç - Haberler | Spor

Trabzonspor ile İttifak Holding Konyaspor, yarın Konya'da yapacakları maçla Süper Lig'de 40. kez karşılaşacak.

Trabzonspor ile İttifak Holding Konyaspor, yarın Konya'da yapacakları maçla Süper Lig'de 40. kez karşılaşacak.

İki takım arasında geride kalan 39 lig maçında Karadeniz temsilcisinin galibiyetlerde 20-10 üstünlüğü bulunuyor. Rekabetteki 9 müsabakada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

Trabzonspor, söz konusu maçlarda 61 kez rakip fileleri havalandırdı, kalesinde 44 gol gördü.

Konya'da oynanan 19 karşılaşmanın 7'si Trabzonspor'un üstünlüğü ile sona erdi. 4 karşılaşmayı İttifak Holding Konyaspor kazanırken 8 maçta taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

Ligin ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşmada Trabzonspor, 3-1 galip gelmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selçuk Kılıç

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