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Trabzonspor ile Kayserispor 49. randevuda

AA / Selçuk Kılıç - Haberler | Spor
Trabzonspor ile Kayserispor 49. randevuda

Trabzonspor ile Yukatel Kayserispor, yarın Kayseri'de yapacakları maçla ligde 49. kez karşı karşıya gelecek.

KAYSERİ (AA) - Trabzonspor ile Yukatel Kayserispor, yarın Kayseri'de yapacakları maçla ligde 49. kez karşı karşıya gelecek.

Geride kalan 48 maçta bordo-mavililerin galibiyetlerde 29-7 üstünlüğü bulunurken, 12 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı.

Trabzonspor, rakip filelere 89 gol atarken, kalesinde 48 gol gördü.

Bordo-mavililer, deplasmanda oynadığı 24 maçta 11 galibiyet, 7 beraberlik, 6 mağlubiyet aldı.

AA / Selçuk Kılıç - Spor Haberleri
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