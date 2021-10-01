Trabzonspor ile Kayserispor 49. randevuda
AA / Selçuk Kılıç - Haberler | Spor
Trabzonspor ile Yukatel Kayserispor, yarın Kayseri'de yapacakları maçla ligde 49. kez karşı karşıya gelecek.
KAYSERİ (AA) - Trabzonspor ile Yukatel Kayserispor, yarın Kayseri'de yapacakları maçla ligde 49. kez karşı karşıya gelecek.
Geride kalan 48 maçta bordo-mavililerin galibiyetlerde 29-7 üstünlüğü bulunurken, 12 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı.
Trabzonspor, rakip filelere 89 gol atarken, kalesinde 48 gol gördü.
Bordo-mavililer, deplasmanda oynadığı 24 maçta 11 galibiyet, 7 beraberlik, 6 mağlubiyet aldı.
AA / Selçuk Kılıç - Spor Haberleri