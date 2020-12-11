Trabzonspor ile Kayserispor 47. randevuda
11.12.2020 10:53 | Son Güncelleme: 11.12.2020 10:56
Trabzonspor ile Hes Kablo Kayserispor, yarın Kayseri'de yapacakları maçla ligde 47. kez karşı karşıya gelecek.
Trabzonspor ile Hes Kablo Kayserispor, yarın Kayseri'de yapacakları maçla ligde 47. kez karşı karşıya gelecek.
Geride kalan 46 maçta bordo-mavililerin galibiyetlerde 29-7 üstünlüğü bulunurken, 10 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı.
Trabzonspor, rakip filelere 88 gol atarken, kalesinde 47 gol gördü.
Bordo-mavililer, deplasmanda oynadığı 23 maçta 11 galibiyet, 6 beraberlik alırken 6 karşılaşmadan ise yenilgiyle ayrıldı.
İki takım arasındaki en farklı skorlu galibiyeti Trabzonspor, geçen sezon sahasında 6-2'lik sonuçla almıştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Selçuk Kılıç