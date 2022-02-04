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Trabzonspor ile Kasımpaşa 26. randevuda

AA, Selçuk Kılıç - Spor
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Trabzonspor ile Kasımpaşa 26. randevuda

Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor ile Kasımpaşa, yarın Trabzon'da yapacakları müsabakayla 26. kez karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor ile Kasımpaşa, yarın Trabzon'da yapacakları müsabakayla 26. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında ligde oynanan 25 maçın 12'sini Trabzonspor kazandı. Kasımpaşa rakibini 6 kez mağlup ederken, taraflar 7 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı.

Bordo-mavililer, Süper Lig'de 2007-2008 sezonunda başlayan rekabette rakip fileleri 46 kez havalandırırken, Kasımpaşa 33 golle karşılık verdi.

Trabzon'daki sonuçlar

Trabzonspor, sahasında oynadığı 12 maçın 7'sini kazandı. 3 karşılaşma konuk takımın galibiyetiyle sona ererken taraflar 2 maçtan da beraberlikle ayrıldı.

Karadeniz ekibi, 2010-2011 sezonunda rakibini 7-0 mağlup ederek, iki takım arasında oynanan maçlarda en farklı galibiyeti aldı.

Ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı bordo-mavililer, 1-0 kazanmıştı.

AA / Selçuk Kılıç - Spor

Spor Toto Süper Lig, Trabzonspor, Kasımpaşa, Trabzon, Spor, Haber

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