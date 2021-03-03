Trabzonspor ile Kasımpaşa 24. randevuda
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Trabzonspor ile Kasımpaşa 24. randevuda

03.03.2021 10:13 | Son Güncelleme: 03.03.2021 10:16
Trabzonspor ile Kasımpaşa 24. randevuda

Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor ile Kasımpaşa, yarın İstanbul'da yapacakları müsabakayla 24. kez karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor ile Kasımpaşa, yarın İstanbul'da yapacakları müsabakayla 24. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında ligde oynanan 23 maçın 10'unu Trabzonspor kazandı. Kasımpaşa rakibini 6 kez mağlup ederken, taraflar 7 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı.

Bordo-mavililer, Süper Lig'de 2007-2008 sezonunda başlayan rekabette rakip fileleri 43 kez havalandırırken, Kasımpaşa 32 golle karşılık verdi.

İstanbul'daki maçlarda eşitlik

Trabzonspor, deplasmanda oynadığı 11 maçın 3'ünü kazandı. Kasımpaşa da 3 kez sahadan galibiyetle ayrılırken 5 maçta taraflar eşitliği bozamadı.

İstanbul'da oynanan son 2 karşılaşma beraberlikle sona erdi.

Ligin ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşmayı Kasımpaşa, 4-3 kazanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selçuk Kılıç

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