Trabzonspor ile Göztepe 28. randevuda - Haberler

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Trabzonspor ile Göztepe 28. randevuda

AA - Selçuk Kılıç - Spor
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Trabzonspor ile Göztepe 28. randevuda

Trabzonspor ile Göztepe, yarın Trabzon'da yapacakları maçla ligde 28. kez karşı karşıya gelecek.

TRABZON (AA) - Trabzonspor ile Göztepe, yarın Trabzon'da yapacakları maçla ligde 28. kez karşı karşıya gelecek.

Bordo-mavililer, bugüne dek oynanan 27 karşılaşmada galibiyet sayısında rakibine 12-5 üstünlük sağladı. Taraflar, 10 maçta ise sahadan beraberlikle ayrıldı.

Karadeniz ekibi, söz konusu karşılaşmalarda 38 gol atarken kalesinde 20 gol gördü.

Trabzonspor, sahasındaki 13 maçta 7 galibiyet, 3 mağlubiyet, 3 beraberlik aldı.

İki takım arasında ligin ilk yarısında İzmir'de oynanan karşılaşmayı bordo-mavili takım 1-0'lık sonuçla kazanmıştı.

AA / Selçuk Kılıç - Spor

Trabzonspor, Trabzon, Göztepe, Spor, Haberler

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